LG lança monitor (quase) sem fios

A LG anunciou um novo monitor que permite aos utilizadores conectarem-no ao computador sem necessidade de fios.

O monitor pertence à linha Smart Monitor e estará disponível com um ecrã LCD de 27 ou 31,5 polegadas. Tem resolução Full HD, taxa de atualização de 60Hz e suporte HDR10, contando ainda com duas entradas HDMI, duas portas USB 2.0 e ainda Wi-Fi, Bluetooth e altifalantes 5W.

A conexão ao computador deste LG Smart Monitor é feita por via de AirPlay 2 (no Mac) e por Miracast (no PC), com o sistema operativo webOS 23 a ser o mesmo que está incluído em televisões da marca.

Sabe-se que este LG Smart Monitor começará por chegar aos EUA em novembro, com as outras regiões a receberem-no nos próximos meses.

