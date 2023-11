Ansioso por mais 'Arcane' na Netflix? Terá de ter paciência…

A Netflix confirmou que se encontra, de fato, produzindo uma segunda temporada de ‘Arcane’. Boas notícias para os fãs da série e do jogo online ‘League of Legends’ que, no entanto, terão ainda de esperar um bom bocado pelo lançamento.

Isto porque, como anunciou a Netflix numa das contas oficiais na rede social X (ex-Twitter), a segunda temporada de ‘Arcane’ só chegará ao serviço de streaming em novembro de 2024. Significa isto que terá de aguardar um ano para ver novos episódios de ‘Arcane’.

Todavia, há boas notícias. A animação de grande qualidade continuará sendo assegurada pelo Fortiche Studios e também pela Riot Games. No elenco estão confirmadas as continuações de Hailee Steinfeld como Vi, Ella Purnell como Jinx e de Katie Leung como Caitlyn.

