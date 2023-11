Apple prepara atualização "ambiciosa" para o iPhone

Na última semana, circulou a informação de que a Apple havia suspendido o desenvolvimento do iOS 18 e de outras novas versões do sistema operacional para seus dispositivos. No entanto, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, afirma que essa decisão não reflete a importância que a Apple dá ao iOS 18.

Gurman diz que a Apple se refere internamente ao iOS 18 como uma atualização "ambiciosa" e com a qual pretende lançar "novas e grandes funcionalidades", assim como novos elementos de design. Além disso, também estão previstos ganhos significativos de desempenho e segurança.

Não são conhecidos detalhes sobre o que a Apple planeja com o iOS 18, mas, depois de anos com atualizações pouco significativas para o sistema operacional, parece que a empresa quer lançar uma nova versão que seja convincente para os detentores de um iPhone.

