NASA perde contato com robôs e helicóptero em Marte

A NASA perdeu contato com seus robôs e helicóptero em Marte, uma interrupção temporária das comunicações causada pelo alinhamento do Sol entre a Terra e o planeta vermelho.

Isso significa que, durante duas semanas, a agência espacial norte-americana não será capaz de se comunicar com os rovers Curiosity e Perseverance, bem como com o helicóptero Ingenuity. No entanto, os instrumentos a bordo desses robôs continuarão a funcionar e a coletar dados para suas respectivas missões.

As comunicações entre a NASA e seus robôs em Marte serão restabelecidas em 25 de novembro.

