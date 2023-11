Google está prestes a fazer uma alteração que ninguém queria

O Google anunciou que os backups de conversas do WhatsApp armazenados no Google Drive passarão a contar para o limite de 15GB de armazenamento gratuito de todas as pessoas com uma conta Google.

Lembrando que, em 2018, a Google garantiu aos seus usuários que as conversas do WhatsApp guardadas no Drive não contariam para o limite de armazenamento. No entanto, parece que a empresa de Mountain View mudou de ideia e está pronta para fazer a alteração a partir de dezembro de 2023.

A alteração será feita gradualmente nos próximos meses, então é possível que você perceba que o armazenamento da sua conta Google está cheio devido a essa decisão da empresa.

