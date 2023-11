O seu grupo de amigos vai se tornar mais relevante no Instagram

O Instagram ampliou o tipo de publicações que podem ser compartilhadas apenas com os Amigos Próximos dos usuários.

Até agora, os usuários só podiam compartilhar com Amigos Próximos atualizações de Stories e Notas. Com essa novidade, agora também é possível compartilhar apenas publicações do feed e Reels com esse grupo mais fechado de amigos e conhecidos.

Com essa mudança, o Instagram espera que os usuários tenham “mais formas de serem mais autênticos no Instagram, tendo ao mesmo tempo mais escolhas em relação a quem vê o conteúdo” que publicam.

