Google vai excluir contas de Gmail inativas a partir de 1º de dezembro

Atividades como login, leitura ou envio de e-mails, uso do Google Drive, visualização de vídeos no YouTube, compartilhamento de fotos, download de aplicativos e buscas enquanto logado são consideradas como uso ativo da conta.

Contas que não registrarem nenhum desses tipos de atividade em dois anos serão excluídas. A política se aplica apenas a contas pessoais, e não àquelas vinculadas a empregadores, escolas ou outras organizações.

Para evitar que isso aconteça, é importante realizar pelo menos uma das ações acima a cada dois anos.

Aqui estão algumas dicas para lembrar de manter sua conta ativa:

- Configure uma notificação para lembrá-lo de entrar no Gmail a cada dois meses.

- Crie uma tarefa recorrente no seu calendário para enviar um e-mail a si mesmo.

- Compartilhe uma foto no Google Fotos ou um vídeo no YouTube.

- Baixe um aplicativo do Google Play ou da App Store.

- Faça uma busca no Google.

Ao seguir essas dicas, você pode garantir que sua conta do Gmail continue ativa e segura.

