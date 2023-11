Canais do WhatsApp: o que são e como usar esta funcionalidade

Enquanto usa o WhatsApp já deve ter reparado nas novidades presentes na aba Atualizações, onde pode encontrar uma nova área dedicada a Canais.

Esta novidade foi lançada pelo WhatsApp em setembro de 2023 e foi descrita pela empresa como “uma forma privada das pessoas receberem atualizações que importam para elas”. Significa isto que pode seguir personalidades, instituições e temas do seu interesse e receber as mais recentes novidades sobre estes assuntos por via destes canais dedicados no app de mensagens.

Caso pretenda adicionar canais, só terá de pressionar o ícone ‘+’ e escolher a opção Procurar canais. Será então levado para uma página onde poderá encontrar uma grande diversidade de canais, sendo que pode exibi-los pelo nível de atividade, popularidade ou até pelo país. Quando encontrar um canal que gosta e deseje seguir, só terá de pressionar o ícone ‘+’ em frente do nome para que esse canal seja adicionado à página principal das Atualizações.