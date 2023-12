Os quatro truques do iPhone que devia conhecer

Se tem um iPhone é provável que já esteja familiarizado com grande parte das funcionalidades do celular mas, ainda assim, há sempre algumas opções e capacidades que lhe podem passar despercebidas.

É por isso que dá sempre jeito ter uma ideia de alguns truques que lhe permitem usar o iPhone de uma forma mais rápida, como se fosse um verdadeiro mestre com o aparelho da Apple.

Um destes truques é trocar mais rapidamente entre aplicativos. Sim, pode arrastar o dedo de baixo para cima na tela para abrir todas as apps abertas mas, caso queira alternar entre apps mais rapidamente, pode sempre arrastar o dedo para a esquerda ou para a direita a partir da base da tela. Desta forma, será capaz de trocar mais rapidamente de app sem perder tempo.

Outro truque que é saber como reiniciar o aparelho. Não falamos de reiniciar por via de menus, mas sim reiniciar caso o iPhone bloqueie de forma inesperada. Se tiver essa necessidade, só tem pressionar (em simultâneo) os dois botões de volume e o botão de bloqueio do iPhone. Ao fazê-lo, verá que o celular se desliga e o símbolo da Apple aparece, sinalizando assim que o dispositivo foi reiniciado.

Se for fã de apps de mensagens e não tiver disponibilidade para usar as duas mãos para escrever uma mensagem, há um truque útil que pode usar. Basta abrir o teclado, manter pressionado o botão com ‘smile’ no canto inferior esquerdo e surgirá a opção para encostar a tela ao lado direito/esquerdo da tela - o que facilitará a tarefa de escrever uma mensagem apenas com uma mão.

A calculadora é um daqueles aplicativos que é sempre bom ter a perto no celular. Felizmente, o iPhone conta com uma forma de fazer contas rapidamente sem precisar abrir a app dedicada. Para tal, só terá de usar a funcionalidade de pesquisa. Abra o campo de pesquisa da página inicial, introduza números usando os caracteres ‘+’, ‘-’, ‘*’ e ‘/’ para somar, subtrair, multiplicar e dividir (respetivamente) com mais rapidez.

Estes são pequenos truques que podem servir de grande ajuda em caso de necessidade e, caso não os conhecesse até aqui, é sempre ter em mente para usar em qualquer situação.

Leia Também: Neuralink é cruel com animais? "É o paraíso dos macacos", diz Musk