Um dos melhores jogos de 2023 não estará no Xbox Game Pass

Se você é assinante do Xbox Game Pass da Microsoft e está interessado em jogar Baldur's Gate 3, é melhor desistir de esperar que o mais recente título da Larian Studios chegue ao serviço de assinatura.

Isso porque, de acordo com o fundador da Larian Studios, Swen Vincke, o jogo não chegará ao Xbox Game Pass. A informação foi confirmada em entrevista ao site IGN, com Vincke adiantando que só será possível jogar comprando uma cópia de Baldur's Gate 3.



"Fizemos um grande jogo, então acho que é justo que seja pago um preço justo por isso", disse Vincke. "Não cobramos microtransações, então você paga pelo que recebe. É um jogo completo. Por isso acho que deve existir assim mesmo. É isso que nos permite continuar a fazer outros jogos."

Vale lembrar que Baldur's Gate 3 foi lançado originalmente para PC e chegou à PlayStation 5 pouco tempo depois. O jogo não estava originalmente previsto chegar às consolas Xbox devido a limitações com o modelo Series S. No entanto, o sucesso de Baldur's Gate 3 levou a Microsoft a relaxar suas regras para a Xbox Series e o jogo foi lançado nas consolas Xbox este mês.

A decisão da Larian Studios de não levar Baldur's Gate 3 para o Xbox Game Pass é uma surpresa para muitos, já que o serviço de assinatura é um dos mais populares do mundo. No entanto, a decisão da empresa é compreensível, já que ela permite que a Larian Studios obtenha mais receita do jogo e continue a desenvolver novos títulos.

