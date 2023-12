Estes foram considerados os piores jogos de 2023

Além de remakes e remasterizações de alta qualidade, como Dead Space, Metroid Prime e Resident Evil 4, os jogadores também puderam ver o retorno de franquias icônicas, como Street Fighter, The Legend of Zelda, Diablo, Final Fantasy, Super Mario, Fire Emblem, Armored Core e Baldur's Gate.

Infelizmente, nem todos os jogos lançados em 2023 deixaram boas impressões nos jogadores.

Por isso, fomos ao Metacritic, uma plataforma que agrega avaliações de videogames, e selecionamos os jogos que foram considerados os piores do ano.

Os piores jogos de 2023, segundo o Metacritic:

The Lord of the Rings: Gollum (Metascore: 34)

Loop8: Summer of Gods (Metascore: 35)

Greyhill Incident (Metascore: 38)

Quantum Error (Metascore: 40)

Unholy (Metascore: 47)

A galeria acima mostra as capas desses jogos.

Alguns dos principais problemas apontados pelas críticas incluem:

O jogo The Lord of the Rings: Gollum foi criticado por sua jogabilidade repetitiva, seus gráficos abaixo da média e sua história pouco envolvente.

O jogo Loop8: Summer of Gods foi criticado por sua falta de originalidade, sua jogabilidade frustrante e sua narrativa confusa.

O jogo Greyhill Incident foi criticado por seus bugs, sua má direção de arte e sua história sem sentido.

O jogo Quantum Error foi criticado por seus gráficos abaixo da média, sua jogabilidade repetitiva e sua história clichê.

O jogo Unholy foi criticado por sua jogabilidade frustrante, seus gráficos abaixo da média e sua história genérica.

Leia Também: Natal antecipado? Loja da PlayStation tem novos jogos em promoção