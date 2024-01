Steam deixa de ser compatível com versões antigas do Windows

Como a Valve anunciou, a Steam deixou de ser compatível com algumas versões mais antigas do sistema operacional Windows a partir de 1º de janeiro de 2024.

Com isso, usuários que tenham o Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 como sistema operacional do computador não poderão mais acessar a plataforma, uma das mais populares entre os jogadores de PC.

Vale lembrar que as versões mais antigas do macOS também deixarão de ser compatíveis com a Steam em breve, mais precisamente no dia 15 de fevereiro.

