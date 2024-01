Facebook lança uma nova opção que talvez queira desativar

O Facebook lançou recentemente um novo recurso chamado Histórico de Links, que permite aos usuários ver todos os links que eles clicaram na plataforma. Embora esse recurso possa ser útil para algumas pessoas, outros podem querer desativá-lo por motivos de privacidade ou segurança.

Para desativar o Histórico de Links, siga estas etapas:

1- Abra o aplicativo do Facebook no seu celular.

2- Toque em qualquer link.

3- No canto superior direito, toque nos três pontos.

4- Selecione "Configurações do navegador".

5- Desmarque a opção "Permitir histórico de links".

Depois de desativar o Histórico de Links, o Facebook não salvará mais nenhum link que você clicar na plataforma. No entanto, os links que você já clicou antes da desativação ainda serão visíveis no Histórico de Links.

Aqui estão alguns motivos pelos quais você pode querer desativar o Histórico de Links:

Privacidade: O Histórico de Links pode revelar sites que você visitou, o que pode representar uma preocupação para algumas pessoas.

Segurança: Se você estiver preocupado com a possibilidade de alguém acessar seu histórico de links, desativá-lo pode ser uma boa medida de segurança.

Performance: O Histórico de Links pode consumir recursos do seu dispositivo, o que pode afetar o desempenho do aplicativo do Facebook.

No final, a decisão de ativar ou desativar o histórico de links é pessoal. Se você está preocupado com a privacidade ou a segurança, ou se acha que o recurso está afetando o desempenho do seu dispositivo, desativar o histórico de links pode ser uma boa opção.

Leia Também: Facebook é condenado a indenizar família por pornografia postada em conta de falecido