Asteroide em risco de colisão com a Terra, avisam os astrônomos

Um asteroide descoberto pela primeira vez em 2007 pode estar em risco de colisão com a Terra, dizem os cientistas do Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) da NASA. Apesar de considerarem haver uma pequena probabilidade de colisão, os cientistas estão mantendo este objeto sob vigilância.

O asteroide 2007 FT3 foi descoberto em 2007 mas desapareceu pouco depois de ter sido avistado pela primeira vez, reaparecendo agora nos ‘radares’ dos astrônomos colocando um risco de colisão ainda em outubro de 2024. Os astrônomos acreditam que há uma probabilidade de 1 para 11,5 milhões de o 2007 FT3 colidir com a Terra.

Caso o pior aconteça, os pesquisadores acreditam que o impacto não seria forte o suficiente para destruir o nosso planeta - sendo no entanto claro que causaria fortes danos e impactaria grande parte da superfície.

