Atualização permitirá personalizar cor do WhatsApp

O WhatsApp está trabalhando no lançamento de uma atualização que permitirá aos usuários alterar as cores de alguns detalhes na interface da app, de acordo com o site WABetaInfo.

A publicação informa que os usuários da versão beta para iOS já podem escolher entre cinco tonalidades diferentes: verde, azul, preto, rosa e roxo. É provável que essa funcionalidade esteja disponível em uma futura atualização para o app.

Outra novidade que pode ser incluída em uma futura atualização é a capacidade de usar um editor de stickers, eliminando a necessidade de recorrer aos apps de terceiros.

Leia Também: Mensagens sensíveis? Saiba como trancar conversas no WhatsApp