WhatsApp vai lançar mais opções de formatação de texto

O WhatsApp está preparando novas opções de formatação de texto para os seus usuários. As mudanças, que já estão disponíveis na versão beta do aplicativo para Android e iOS, incluem a possibilidade de enaltecer partes do texto e criar tópicos.

Atualmente, as opções de formatação de texto do WhatsApp são limitadas a negrito, itálico, tachado e espaçamento simples. As novas opções, que ainda não têm data de lançamento oficial, devem expandir as possibilidades de personalização das mensagens.

Para enaltecer uma parte do texto, basta selecioná-la e pressionar o botão "Aa". Em seguida, selecione a opção "Enaltecer". Para criar um tópico, basta pressionar o botão "Aa" e selecionar a opção "Tópico".

As novas opções de formatação de texto são uma boa notícia para os usuários do WhatsApp. Elas permitem que os usuários personalizem suas mensagens de maneira mais eficiente e criativa.

