Nova ferramenta IA pode ajudar no diagnóstico e tratamento do câncer

Um grupo de cientistas da Histofy, uma empresa de tecnologia de saúde fundada pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, desenvolveu uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) para ajudar no diagnóstico e tratamento do câncer.

O dispositivo, chamado MitPro, usa IA para contar e traçar o perfil de como as células cancerígenas se dividem em toda a amostra de um tumor. Isso permite que os médicos identifiquem as áreas mais afetadas pelo câncer e tomem decisões mais precisas sobre o tratamento.

O MitPro foi projetado para melhorar o padrão atual de tratamento de vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama e sarcomas.

"A IA tem um enorme potencial para facilitar melhores cuidados com o câncer", disse Simon Graham, diretor de tecnologia da Histofy. "O MitPro ajuda a melhorar os atuais sistemas de classificação de câncer, avaliando com mais precisão a taxa de divisão das células cancerígenas."

O MitPro é uma alternativa aos métodos tradicionais de contagem de divisão celular, que são considerados lentos e imprecisos.

"O MitPro é uma ferramenta poderosa que pode ajudar os médicos a fornecer cuidados mais personalizados aos pacientes com câncer", disse Graham.

O MitPro é uma ferramenta promissora que pode melhorar o diagnóstico e tratamento do câncer. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas os cientistas da Histofy estão esperançosos de que ela possa ser usada em hospitais e clínicas em todo o mundo no futuro.

