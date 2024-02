Perdeu o controle remoto? Algumas tvs têm um botão secreto para ajudar

Costuma perder o controle remoto da sua televisão? A falta desse item pode ser bastante incômoda, especialmente quando leva tempo para encontrá-lo. No entanto, em alguns modelos de Smart TVs da Samsung, existe uma ferramenta que pode solucionar esse problema.

Os avanços tecnológicos fizeram com que os botões físicos praticamente desaparecessem das TVs, mas algumas marcas decidiram incorporá-los, mesmo que de maneira oculta, tornando-os difíceis de identificar à primeira vista.

De acordo com o Capitalist, a Samsung incluiu, em alguns modelos lançados em 2018, botões localizados abaixo do logotipo da marca. Esses botões consistem em setas apontadas para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, além de uma tecla de seleção. Com esse conjunto de botões, é possível realizar praticamente todas as funções na TV, mesmo sem o controle remoto.

Em outras versões de televisores da marca, optou-se por incluir apenas um botão, posicionado abaixo do receptor infravermelho, no centro do aparelho, em vez dos cinco botões anteriores.

Devido à localização discreta desses botões, vários usuários compartilharam vídeos nas redes sociais explicando como encontrá-los.







