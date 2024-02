É provável que o primeiro dobrável da Apple não seja um iPhone

Nos últimos tempos temos ouvido cada vez mais rumores sobre a possibilidade da Apple estar desenvolvendo ativamente o seu primeiro dispositivo com tela dobrável, com os mesmos rumores indicando que esse dispositivo não será um novo iPhone.

Esta informação é corroborada pelo site MacRumors que, de acordo com as suas fontes, indica que se trata de um “dispositivo maior”, potencialmente um iPad ou, quem sabe, até um MacBook. Mais ainda, parece que com o Vision Pro já no mercado, a Apple decidiu alocar mais engenheiros ao projeto para que se possa avançar para a fase de produção em massa durante os próximos anos.

Ainda não se sabe quando é que a Apple lançará este dispositivo dobrável mas, julgando pela maioria dos rumores de diferentes publicações, é provável que o desenvolvimento ainda demore um pouco mais de tempo e o lançamento só aconteça em 2027.

