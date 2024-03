Imagem mostra estrago em "perna" após pouso problemático na lua

O módulo privado Odysseus, da Intuitive Machines, encarou uma série de desafios ao pousar na Lua no dia 22 de fevereiro, incluindo uma ou mais pernas quebradas. Apesar das dificuldades, a sonda tocou a superfície lunar, marcando o primeiro pouso de uma espaçonave norte-americana desde a Apollo 17 em 1972.

Durante a descida, o Odysseus teve problemas com seu sistema de navegação. Acelerando mais do que o previsto, ele acabou pousando em uma região com relevo mais alto do que o planejado.

"Batemos com mais força e derrapamos um pouco", disse Steve Altemus, CEO e cofundador da Intuitive Machines, em uma coletiva de imprensa. O impacto danificou o equipamento de pouso, quebrando uma ou duas pernas da sonda.

Mesmo com as pernas quebradas, o Odysseus pousou na posição vertical. Mas a alegria durou pouco. A inclinação de 12º do terreno lunar fez com que a sonda tombasse e se estabilizasse a 30º da horizontal. Seus tanques e outras peças servem de apoio, impedindo que ela caia completamente.

A inclinação também atrapalhou a comunicação com a Terra. A antena principal do Odysseus ficou bloqueada, impedindo a comunicação normal. Além disso, a posição da sonda bloqueou parte da luz solar, reduzindo a energia disponível.

Felizmente, outras antenas do lander enviaram fotos e dados para a Terra. A Intuitive Machines planejava desativar o Odie na quarta-feira (28) com a chegada da noite lunar, mas parece que a missão continua.

"Ainda trabalhando, o Odysseus continua operando na superfície lunar", escreveu a equipe em uma publicação no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (1º).

