Alguns aplicativos podem deixar de funcionar com o próximo Android

A próxima versão do Android, a 15, pode bloquear alguns aplicativos para o sistema operacional disponíveis na Play Store da Google ou até em outras lojas virtuais.

Segundo o site Android Police, a Google poderá exigir novos requisitos mínimos para aplicativos Android na versão beta para desenvolvedores do Android 15. Isso pode levar ao bloqueio de aplicativos antigos que não são atualizados há algum tempo.

Embora alguns aplicativos possam ser bloqueados no Android 15, a iniciativa visa dar mais segurança aos usuários de smartphones com sistema operacional da Google. Isso porque eles não terão acesso a aplicativos com potenciais vulnerabilidades ou falhas de segurança.

A Google deve anunciar oficialmente o Android 15 no evento I/O em maio. O lançamento oficial da nova geração está previsto para o final do ano.

