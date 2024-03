Apple anuncia data da WWDC 2024: iOS 18 com foco em personalização e IA

A Apple finalmente revelou a data da WWDC 2024, a conferência anual para desenvolvedores que promete ser palco de grandes novidades, com destaque para o sistema operacional iOS 18 para iPhones.

O iOS 18 gera grande expectativa, com rumores apontando para um nível inédito de personalização da tela inicial e novas funcionalidades de inteligência artificial (IA). Segundo o jornalista Mark Gurman da Bloomberg, o iOS 18 será "a mais ambiciosa modernização na história do software do iPhone", citando fontes que trabalham na nova atualização.

O que esperar do iOS 18:

Personalização aprimorada: Possibilidade de personalizar widgets, ícones e layouts da tela inicial, criando uma experiência mais individualizada para cada usuário.

IA em destaque: Novas funções e recursos impulsionados por IA, como melhorias na Siri, automações mais inteligentes e recursos de acessibilidade aprimorados.

Outras novidades: Novos recursos para saúde e bem-estar, integrações com outros produtos da Apple e otimizações de desempenho para os iPhones mais recentes.

