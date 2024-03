Terá bons motivos para considerar a compra do iPhone 16 Pro

Os modelos Pro da próxima geração de smartphones da Apple, o iPhone 16, podem ter um processador com recursos de inteligência artificial (IA) nunca antes vistos em celulares da marca.

De acordo com o analista Jeff Pu da Haitong International Tech Research, a Apple está planejando alterações no processador A18 Pro para garantir recursos de IA no próprio dispositivo. Isso significa que o iPhone 16 Pro poderá realizar tarefas complexas de IA sem precisar enviar dados para a nuvem, o que resultará em maior velocidade, segurança e eficiência.

Além do processador, a Apple também quer integrar funcionalidades de IA no iOS 18. Para isso, a empresa pode licenciar tecnologias desenvolvidas pela Google ou pela OpenAI. Isso permitirá que o iPhone 16 Pro realize tarefas como reconhecimento de imagem e voz, tradução em tempo real, edição de fotos e vídeos aprimorada e muito mais.

O iPhone 16 Pro tem o potencial de ser um marco na história dos smartphones, com recursos de IA que revolucionarão a forma como usamos nossos dispositivos.

