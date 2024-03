Israel tem usado o Google Photos para identificar civis em Gaza

O departamento de inteligência do exército de Israel teria feito uso do Google Photos para identificar civis palestinos com supostas ligações ao grupo Hamas, noticia o The New York Times.

De acordo com as informações divulgadas pela publicação norte-americana, o sistema de reconhecimento facial desenvolvido pela empresa israelita Corsight usa o Google Photos para reunir imagens de pessoas suspeitas.

Apesar de a tecnologia não ser infalível, as autoridades israelitas estão usando a plataforma de compartilhamento de fotografias da Google para recolher imagens e efetuar detenções de civis identificados pelo sistema.

O uso do Google Photos por Israel não parece ser fruto de uma colaboração com a gigante tecnológica, com um porta-voz afirmando em declarações enviadas ao site Engadget que a plataforma é “um produto gratuito” que tem como objetivo “ajudar a organizar fotografias agrupando caras semelhantes, para que se possa identificar pessoas para as encontrar facilmente em fotografias antigas”.

“[O Google Photos] não fornece identidades de pessoas desconhecidas nas fotografias”, sublinhou o porta-voz da Google.

