Pelo segundo ano consecutivo, discos de vinil vendem mais do que CDs

As vendas de discos de vinil foram, em 2023, superiores às de CDs pelo segundo ano consecutivo, foi divulgado pela Recording Industry Association of America (RIAA).

Os números são relativos aos EUA e, de acordo com as informações disponíveis, os aficcionados por música compraram 43 milhões de discos de vinil em 2023, mais seis milhões do que as vendas de CDs.

Coincidentemente, parece que Taylor Swift teve uma forte influência neste sucesso dos discos de vinil.

A artista norte-americana conta com seis álbuns entre os dez mais vendidos dos EUA no ano passado, com cinco deles a serem os cinco discos de vinil mais vendidos. De resto, encontra-se também Olivia Rodrigo, Lana Del Rey (com dois) e também os Fleetwood Mac.

