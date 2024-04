Capa protetora dá pista sobre o design do iPhone 16

Já estão circulando imagens das capas protetoras para a próxima geração do iPhone e, embora os dispositivos em si ainda não tenham sido revelados, esses acessórios nos permitem fazer algumas inferências sobre o design.

Um exemplo é a mais recente imagem compartilhada pela página de Sonny Dickinson na rede social X (antigo Twitter), que supostamente mostra o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus. Como visto nas imagens, o dispositivo parece abandonar o módulo de câmera quadrado e retornar aos dois sensores dispostos verticalmente, em vez de diagonalmente.

Tudo indica que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus terão um design semelhante ao do iPhone X de 2017, mas no momento não temos mais detalhes. Os novos modelos provavelmente serão revelados em setembro.

First Cases for iPhone 16 pic.twitter.com/xCUOldA8I2 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 29, 2024

Leia Também: Terá bons motivos para considerar a compra do iPhone 16 Pro