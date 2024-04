Chat Lock do WhatsApp poderá ser usado em outros dispositivos

Uma das melhores funcionalidades do WhatsApp, o Chat Lock, pode ficar ainda mais útil! De acordo com o site WABetaInfo, uma atualização beta para Android indica que o Chat Lock será compatível com outros dispositivos conectados à sua conta, não apenas com o seu celular principal.

Lançado em maio de 2023, o Chat Lock permite criar uma pasta separada para conversas mais sensíveis, acessível apenas por código, digital ou reconhecimento facial.

Com essa mudança, você poderá:

- Proteger suas conversas em tablets e computadores.

- Manter suas informações confidenciais seguras em qualquer dispositivo.

A nova funcionalidade ainda está em desenvolvimento, mas será lançada em breve para usuários beta do Android. A data de lançamento para o público em geral ainda não foi definida.

