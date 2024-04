Apple volta a ser alvo de críticas de Jon Stewart

O apresentador e comediante Jon Stewart voltou a acusar a Apple de censura, alegando que a empresa teria tentado censurar seu programa "The Problem with Jon Stewart", que foi lançado como um exclusivo da Apple TV+.

Em entrevista ao "The Daily Show", Stewart disse que pretendia entrevistar Lina Khan, presidente da Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC), quando ainda tinha o programa na Apple TV+. No entanto, ele afirma que a Apple o pressionou para não fazer a entrevista.

"Queria recebê-la em um episódio do podcast e a Apple nos pediu para não fazê-lo. Eles literalmente disseram: 'Por favor, não falem com ela'", contou Stewart.

O apresentador também disse que a inteligência artificial era um tema sensível para a Apple e que a empresa não queria que o assunto fosse abordado.

"Por que a sensibilidade? Por que eles estão com tanto medo de ter essas conversas na esfera pública? Penso que a situação mostra o que acontece quando se concentra tanto poder e decisões em um pequeno número de empresas", afirmou Stewart.

