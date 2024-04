TikTok quer ter anúncios com 'influencers' criados por IA

O site The Information afirma que o TikTok se encontra trabalhando numa ferramenta capaz de criar avatares de Inteligência Artificial (IA) para serem usados em anúncios.

De acordo com as fontes da publicação, os trabalhadores do TikTok têm testado estes avatares que, supostamente, terão a capacidade de ler roteiros escritos pelos anunciantes de forma a promoverem e venderem produtos reais.

Parece que ainda levará algum tempo até estes avatares de IA serem lançados, sobretudo porque estes anúncios geraram nos primeiros testes menos vendas.

