Rede social Threads será suspensa na Turquia

A Meta anunciou que a sua rede social Threads será encerrada temporariamente na Turquia a partir do dia 29 de abril.

Como conta a Reuters, a decisão foi tomada de forma a obedecer às ordens da autoridade reguladora para a concorrência do país, que não ficou satisfeita com a forma como a Threads estava integrada com o Instagram.

A Meta está agora sendo investigada sob suspeitas de abuso de posição dominante, com a decisão a não afetar outras plataformas detidas pela gigante tecnológica como é o caso do Facebook, do Instagram e do WhatsApp.

