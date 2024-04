WhatsApp lança novos filtros para organizar suas conversas

O WhatsApp anunciou na última terça-feira (16) uma nova funcionalidade que promete facilitar a vida dos usuários na hora de encontrar suas conversas: os filtros de conversas.

Com essa novidade, você poderá filtrar a tela inicial do aplicativo para visualizar apenas as conversas que realmente importam.

Como usar os novos filtros:

Todas: Essa é a opção padrão e exibe todas as suas conversas, tanto individuais quanto em grupo.

Não lidas: Mostra apenas as conversas que você ainda não visualizou, ajudando você a se manter atualizado e evitar perder mensagens importantes.

Grupos: Exibe apenas as conversas em grupo, ideal para quem participa de diversas comunidades e deseja ter um acesso rápido às suas conversas em grupo.

Benefícios dos novos filtros:

Organização: Mantenha sua tela inicial do WhatsApp organizada e visualize apenas as conversas que realmente importam.

Eficiência: Encontre as conversas que você procura com mais rapidez e facilidade.

Foco: Concentre-se nas conversas mais importantes e evite distrações.

Disponibilidade:

Os novos filtros de conversas já estão disponíveis para alguns usuários e serão gradualmente liberados para todos nas próximas semanas.

O que o WhatsApp diz:

"Acreditamos que os filtros de conversas facilitarão a organização das pessoas e a localização das conversas mais importantes, além de ajudarem a navegar pelas mensagens de forma mais eficiente", afirmou o WhatsApp em sua publicação no blog. "Continuaremos a criar mais opções para ajudar os usuários a se concentrarem no que é mais importante."

