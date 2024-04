Pedaço da Estação Espacial cai em casa nos EUA, confirma NASA

Um objeto misterioso que caiu no telhado de uma casa em Naples, Flórida, no início de março, finalmente teve sua origem revelada: a Estação Espacial Internacional (EEI). A NASA confirmou nesta quarta-feira (17) que o cilindro metálico, de cerca de 2,6 kg, 10 cm de altura e 4 cm de espessura, se desprendeu da EEI e sobreviveu à reentrada na atmosfera terrestre.

Inicialmente, o objeto foi reportado por um residente de Naples, que suspeitava de sua origem espacial. Agora, a NASA confirma suas suspeitas e explica que o cilindro fazia parte de um experimento científico na EEI. "Esperávamos que o equipamento fosse destruído na reentrada na atmosfera da Terra", disse a agência em comunicado. "No entanto, um pedaço do equipamento sobreviveu à reentrada e colidiu com uma casa em Naples, na Flórida".

Felizmente, ninguém se feriu no incidente. A NASA já recolheu o objeto para análise e está conduzindo uma "investigação detalhada" para determinar as causas do incidente e evitar que algo semelhante se repita no futuro.

O caso serve como um lembrete dos riscos associados à exploração espacial e da importância de medidas de segurança rigorosas para garantir a proteção de pessoas e propriedades na Terra. A NASA se compromete a investigar o incidente com rigor e tomar as medidas necessárias para evitar que tais eventos se repitam.

