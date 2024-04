Depois de 11 anos, Boston Dynamics se despede do robô Atlas

A Boston Dynamics oficializou a aposentadoria do seu famoso robô humanoide Atlas, marcando o fim de uma era de inovação e popularidade na área da robótica. Em um vídeo de despedida publicado no YouTube, a empresa relembra a trajetória do Atlas desde sua criação em 2013, destacando sua evolução, habilidades acrobáticas e contribuições para o desenvolvimento da tecnologia.

O Atlas foi criado como parte de uma competição promovida pelo Departamento de Defesa dos EUA, e rapidamente conquistou o público com seus vídeos impressionantes mostrando saltos, piruetas e até mesmo danças. Apesar da popularidade, o robô não seguiu o mesmo caminho comercial que outros projetos da Boston Dynamics, como os robôs Spot e Stretch.

"Durante quase uma década, o Atlas cativou nossa imaginação, inspirou a nova geração na robótica e superou barreiras técnicas na área. Agora é hora do nosso robô hidráulico Atlas descansar", diz a descrição do vídeo no YouTube.

Embora a aposentadoria do Atlas marque o fim de um capítulo importante, a Boston Dynamics deixa em aberto a possibilidade de um retorno no futuro ou do desenvolvimento de um novo robô humanoide. No momento, os planos da empresa para o futuro da robótica ainda são incertos.

