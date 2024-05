Próximo iPhone top de linha terá melhor câmera

Um novo rumor empolgante sugere que a Apple está preparando uma grande atualização nas câmeras dos próximos iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. De acordo com a publicação de uma página na rede social X, os dois modelos Pro da série terão:

Sensor ultra grande angular de 48MP: Uma resolução significativamente maior que os 12MP do sensor atual, proporcionando fotos mais detalhadas e nítidas, especialmente em ambientes com pouca luz.

Sensor principal de maiores dimensões no Pro Max: Além do sensor ultra grande angular aprimorado, o iPhone 16 Pro Max também pode ter um sensor principal de maior tamanho, capturando ainda mais luz e detalhes para imagens excepcionais.

Apple's iPhone 16 Pro Max will boast a bigger main camera sensor while both iPhone 16 Pro models will feature a 48-megapixel Ultra Wide camera for the first time, claims a rumor coming out of Asia. pic.twitter.com/GKs0tofbuF