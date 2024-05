OpenAI diz que não teve intenções de copiar voz de Scarlett Johansson

A OpenAI compartilhou uma publicação no seu blogue oficial onde tenta explicar toda a confusão e polêmica em torno da voz do ‘chatbot’ Sky na app do ChatGPT - voz esta que muitos consideraram ser semelhante à de Scarlett Johansson. O incômodo foi tal que até a atriz veio a público pronunciar-se sobre o assunto.

Os documentos têm a intenção de provar que a OpenAI teve uma série de entrevistas com pessoas para dar voz a Sky, com a empresa destacando que contratou uma atriz para a voz de Sky “meses antes de [o cofundador e CEO Sam] Altman contactar [Scarlett] Johansson”.

A OpenAI afirma que qualquer semelhança da voz de Sky com a de Scarlett Johansson não foi deliberada, explicando até que nem a atriz nem o filme ‘Her’ (no qual participou a dar voz a uma IA) foram mencionados à atriz contratada.

