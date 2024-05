Foguete Starship da SpaceX pode voltar a decolar já no próximo mês

A SpaceX está pronta para voltar a lançar o foguete Starship para o Espaço num novo teste de voo e até já anunciou a data em que a decolagem pode ocorrer.

“O quarto voo de teste do Starship pode ser lançado a partir do dia 5 de junho”, escreveu a empresa de Elon Musk numa publicação compartilhada na rede social X. Vale lembrar que ainda não é certo que a decolagem ocorra neste dia, uma vez que os reguladores norte-americanos ainda têm de aprovar a proposta.

O último voo de teste do Starship ocorreu em março mas, apesar dos bons sinais iniciais, a SpaceX perdeu contacto com o foguete enquanto este realizava a reentrada na atmosfera.

Esperemos que, desta vez, o Starship consiga alcançar o objetivo de cair no oceano Índico tal como a SpaceX pretende.

