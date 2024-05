Incêndio em creche mata pelo menos sete bebês na capital da Índia

As equipes de resgate levaram 12 recém-nascidos da creche para um hospital próximo, mas sete acabaram por falecer, disse Atul Garg.

Os outros cinco sobreviveram e estão sendo tratados por inalação de fumaça, acrescentou.

Um outro dirigente dos bombeiros de Nova Deli, Suresh Kumar, disse que o incêndio deflagrou por volta da meia-noite, no primeiro andar da creche, e que foi extinto em cerca de uma hora.

De acordo com funcionários do corpo de bombeiros da capital, as chamas podem ter sido causadas pela explosão de cilindros de gás natural no interior do edifício, embora esta tese não tenha sido confirmada pela polícia.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o edifício e veículos que estavam estacionados nas imediações totalmente consumidos pelas chamas.

O chefe do Governo de Nova Deli garantiu que "funcionários do governo e da administração estão ocupados prestando tratamento aos feridos no local", no distrito de Vivek Vihar, na zona leste da capital.

Arvind Kejriwal disse ainda, na rede social X (antigo Twitter), que "as causas do incidente estão sendo investigadas e que os responsáveis por esta negligência não serão poupados".

Os incêndios são comuns na Índia, onde construtores e residentes frequentemente violam as leis de construção e os códigos de segurança.

No sábado, pelo menos 27 pessoas morreram, várias delas crianças, num incêndio de grandes proporções num complexo de parques infantis no oeste da Índia, disseram as autoridades.

A tragédia ocorreu na TRP Game Zone, um complexo de entretenimento na cidade de Rajkot, no estado de Gujarat, com várias áreas de jogo principalmente para crianças e jovens.

