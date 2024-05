"Escalada chocante": escola judaica em Toronto é alvo de tiros

Pouco antes das 05h00 da madrugada de sábado (25), foram disparados tiros contra a escola primária feminina Bais Chaya Mushka, no bairro de North York, no norte da cidade de Toronto, no Canadá, disse o inspetor da polícia Paul Krawczyk, numa conferência de imprensa.

Os suspeitos saíram de um veículo de cor escura e "abriram fogo contra a escola, danificando a parte da frente do edifício", afirmou.

A polícia vai reforçar a sua presença na área, bem como em outras escolas e sinagogas, acrescentou.

"Não vamos ignorar o óbvio, o que aconteceu aqui e quem era o alvo do tiroteio", disse Krawczyk. "Mas, ao mesmo tempo, seria errado especular simplesmente nesta fase", acrescentou.

O Primeiro-Ministro do Ontário, Doug Ford, denunciou na rede social X uma "demonstração flagrante de antissemitismo" e a Friends of the Simon Wiesenthal Centre (FSWC), uma organização judaica, disse estar horrorizada com os tiroteios.

"Esta escalada chocante de violência contra crianças judias inocentes deve servir de alerta para os líderes políticos da nossa cidade e de todo o nosso país", afirmou o diretor executivo da FSWC, Michael Levitt.

Em novembro, uma escola confessional judaica em Montreal, no Quebeque, foi alvo de dois tiros na mesma semana, sem que ninguém ficasse ferido.

A guerra na Faixa de Gaza começou a 07 de outubro, depois de combatentes do Hamas infiltrados a partir de Gaza terem atacado o território israelita, matando mais de 1.170 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Em resposta, o exército israelita lançou uma ofensiva devastadora no território palestino, matando pelo menos 35.903 pessoas, na sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo de Gaza, dirigido pelo Hamas.

