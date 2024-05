O mês de junho começa com um alinhamento de seis planetas no céu

Amantes da observação noturna, preparem-se para um evento celestial imperdível no início de junho! De acordo com o site Science Alert, seis planetas se alinharão entre os dias 3 e 4 do mês. Se você acordar cedo o suficiente, poderá presenciar Júpiter, Mercúrio, Urano, Marte, Netuno e Saturno formando uma linha única no céu.

É importante notar que nem todos esses planetas serão visíveis a olho nu. Para garantir a melhor experiência de observação, o uso de um telescópio é altamente recomendado.

Então, marque na sua agenda: entre 3 e 4 de junho, olhe para o céu antes do amanhecer e desfrute deste raro alinhamento planetário!

© Star Walk

