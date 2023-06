Palmeiras recebe Botafogo no grande jogo da 12ª rodada do Brasileiro

Palmeiras e Botafogo protagonizam o confronto mais interessante da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois ele envolve o líder e o vice-líder da competição. A Rádio Nacional transmite, ao vivo, este jogão de bola, que será disputado a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (25) no Allianz Parque.

Apesar de vir de seu primeiro revés na competição (de 1 a 0 para o Bahia na última quarta-feira), o Palmeiras chega forte ao confronto. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil (onde medirá forças com o São Paulo) e com vaga assegurada, de forma antecipada, nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Verdão é o vice-líder do Brasileiro com 22 pontos.

Para o jogo diante do líder da competição a expectativa é de que o técnico português Abel Ferreira realize algumas mudanças na equipe titular. O goleiro Weverton, o meio-campista Raphael Veiga e o atacante Rony, que serviram a seleção brasileira durante a Data Fifa, devem entrar nos lugares, respectivamente, de Marcelo Lomba, Bruno Tabata e Endrick.

Já na lateral esquerda, o uruguaio Piquerez, que estava com a seleção de seu país, entra no lugar de Vanderlan. Além disso, o técnico Abel Ferreira terá de lidar com a ausência de Gabriel Menino, que está suspenso. Neste caso, o colombiano Richard Ríos deve receber uma oportunidade. Com isso, a equipe titular do Palmeiras deve ser: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Botafogo chega motivado ao confronto, em especial após abrir uma vantagem de cinco pontos sobre o Palmeiras na última rodada, na qual derrotou o Cuiabá por 1 a 0 fora de casa mesmo com uma atuação mediana. Esta diferença de pontos deixa o Alvinegro em situação muito confortável neste domingo, pois, mesmo perdendo para o Verdão, ainda manterá a liderança do Brasileiro.

Porém, para conseguir sair com um resultado positivo diante do Palmeiras fora de casa, a equipe comandada pelo português Luís Castro pode ter de lidar com um grande problema, o desfalque do zagueiro Adryelson, que não completou o jogo diante do Cuiabá por causa de dores na virilha. Com isso, um dos principais nomes do Glorioso na temporada será avaliado antes do jogo.

Desta forma, o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: