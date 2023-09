Cantora Marília Mendonça é indicada ao Grammy Latino por disco póstumo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, foi indicada ao Grammy Latino pelo disco póstumo "Decretos Reais". Lançado neste ano, a obra disputa o prêmio de melhor álbum de música sertaneja.

Além de Mendonça, foram indicados outros brasileiros, como a cantora Iza, que concorre a melhor interpretação urbana em língua portuguesa pela música "Fé". Já Chico Buarque foi indicado a melhor canção em língua portuguesa pela música "Que Tal um Samba?".

Na categoria de gravação do ano, foram indicadas as cantoras Rosalía, com a música "Despecha", Karol G, com "Mientras Me Curo Del Cora" e Shakira, com o hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Quem lidera a lista de indicados é o compositor e produtor Édgar Barrera, com 13 indicações. O cantor e compositor colombiano Camilo teve sete indicações este ano, mesmo número de Shakira e Karol G. A cerimônia de premiação deve ser realizada no dia 16 de novembro em Servilha, na Espanha.