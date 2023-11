RS tem 3 mortes, incluindo mãe e filha, e SC tem 1 após chuvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul registrou três mortes relacionadas à chuva na tarde do sábado (18).

Duas pessoas morreram depois que um deslizamento de terra atingiu uma casa, que ficou soterrada. Quatro pessoas estavam no local, mas duas conseguiram deixar a residência, que ficava no bairro de Linha Marcondes Baixa, em Gramado,

As mulheres que morreram soterradas eram mãe e filha. Elas foram identificadas como Lidowina Lehnen, 86, e Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51.

O município de Gramado está em estado de emergência por causa das chuvas na região. Outra casa foi soterrada na tarde de ontem, sem registro de mortes.

A terceira morte confirmada, de um homem, ocorreu em Vila Flores e foi anunciada pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza, nas redes sociais. As circunstâncias da morte não foram informadas.

Mais de 31 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. Ao todo, 339 estão desabrigadas e 1,6 mil desalojadas, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil na noite de ontem.

Nova morte foi registrada em SC

Um homem que dirigia uma moto aquática em uma área alagada morreu no sábado em Palmitos (SC). O socorro foi acionado após ele colidir contra a rede elétrica enquanto dirigia, mas a morte do homem foi constatada ainda no local do acidente, segundo o corpo de bombeiros local. Outra pessoa que estava com ele sobreviveu sem ferimentos graves, segundo relatório preliminar de ocorrência.

Essa é a terceira morte relacionada às chuvas no estado catarinense na semana. Duas mulheres morreram após o carro no qual estavam afundar em uma área alagada em Taió na quinta-feira (16). Outras duas pessoas que estavam no veículo sobreviveram. As regiões do Planalto Norte, do Litoral Norte e do baixo Vale do Itajaí estão em estado de observação para chuva persistente com raios, rajadas de vento e alagamentos pontuais.

Leia Também: Taylor Swift tem escolta da polícia ao voltar para hotel de luxo após adiar show