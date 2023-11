Lollapalooza 2024 divulga line-up de cada dia

O Lollapalooza 2024 divulgou o line-up de cada um dos dias do festival, que acontecem em 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Blink-182 e Arcade Fire são os headliners da sexta-feira (22). Além disso, Luísa Sonza, Baianasystem e Marcelo D2 estão entre os destaques nacionais.

Já no sábado (23), Paramore, Limp Bizkit e Titãs dominam o palco principal. Kevin o Chris e Xamã também se apresentam no dia.

SZA e Sam Smith encerram o festival no domingo (24), com Gilberto Gil e mais artistas tocando nos outros palcos.

INGRESSOS

Nesta terça-feira (21), só está disponível para compra a modalidade Lolla Pass. O ingresso dá direito à entrada nos três dias de festival. Confira os preços do primeiro lote, disponível até quando esgotar o estoque.

Inteira: R$ 2.250 na bilheteria oficial em São Paulo, no Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio). A bilheteria online tem uma taxa de R$ 450, totalizando R$ 2.700

Meia: R$ 1.125 na bilheteria oficial e R$ 1.350 na bilheteria online

Entrada social: R$ 1.277,50 na bilheteria oficial e R$ 1.525 na bilheteria online

Estão disponíveis ingressos mais caros nos espaços VIP. A modalidade Lolla Lounge Pass by Vivo custa R$ 2.850 a mais e dá acesso a uma área com comidas e bebidas inclusas no valor do ingresso, after party e fretado de ida e volta. Já a categoria Lolla Comfort Pass oferece lockers, área de descanso, banheiros próprios e pontos de alimentação, com ingressos que variam de R$ 2.200 a R$ 5.280. Clientes Bradesco têm 15% de desconto em todas as modalidades.

No mês passado, o Lollapalooza foi notificado por suposta violação da lei da meia-entrada. A notificação foi feita pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) após denúncia da UNE (União Nacional dos Estudantes). Isso porque a meia-entrada é metade do valor da inteira, e não da entrada social — que está disponível para todos os consumidores e cujo valor quase se iguala à meia. Além disso, na categoria Lolla Lounge, o adicional de R$ 2.850 é o mesmo para todos, independente do direito à meia-entrada.