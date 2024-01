Britney Spears diz que nunca mais voltará para a música após rumores de novo disco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears usou as redes sociais para desmentir os rumores de que lançará um álbum em breve e afirmou também que nunca mais voltará para a indústria musical.

"Só para deixar claro que a maioria das notícias é lixo!", publicou a americana no Instagram. "Eles continuam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum... Nunca mais voltarei para a indústria da música!"

Os rumores de que ela estaria gravando um novo álbum surgiram depois que alguns veículos afirmaram que cantoras como Charli XCX e Julia Michaels haviam sido convidadas a escrever músicas para o suposto projeto.

Após negar os boatos, ela disse que já escreveu mais de 20 músicas para outros artistas nos últimos dois anos. "Quando eu escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas! Sou uma ghostwriter e honestamente me divirto com isso!"

Spears não lança um álbum completo desde "Glory", de 2016. No livro de memórias que publicou no ano passado, ela escreveu que a música costumava ser sua vida quando mais jovem. No entanto, afirmou a americana, a tutela matou essa paixão.

Jamie Spears, pai da cantora, assumiu o controle sobre a vida dela em 2008, período em que a cantora se recuperava de uma fase conturbada vivida no ano anterior. Por mais de uma década, ele controlou os rumos da vida pessoal e profissional da cantora. Em 2021, a tutela chegou ao fim após Britney acusar Jaime de abusos.

Em uma audiência, ela disse que a proibiram de remover um DIU para controle de natalidade e que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho."

