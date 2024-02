Esposa de produtor indicado ao Oscar é achada morta em hotel nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A esposa do produtor e cineasta Bradley Thomas, Isabelle Thomas, foi achada morta aos 39 anos, na última segunda-feira (29), em hotel localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O corpo de Isabelle foi encontrado sem vida próximo à piscina do Hotel Angeleno, em que ela estava hospedada. A polícia trabalha com a hipótese de que ela se suicidou ao pular da varanda do apartamento em que estava. As informações são da revista People.

O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Isabelle morreu em decorrência das múltiplas lesões traumáticas em seu corpo, provocadas pelo impactado da queda.

Bradley e Isabelle se casaram em 2018 e são pais de dois filhos. Eles já posaram em diversos tapetes vermelhos, principalmente durante a divulgação e idas a premiações do produtor pelo filme "Assassino da Lua das Flores", que recentemente foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, entre outras categorias. Até o momento, o cineasta não se manifestou sobre a morte da esposa.

Isabelle Thomas é filha do aristocrata britânico Sir Henry Lawrence, sétimo baronete de Lucknow. Ela se formou em Oxford, trabalhou como DJs e era amiga de famosos como a atriz Jameela Jamil.

No Instagram, Jameela lamentou a morte da amiga, que ela chamou de "repentina". "Meu coração está completamente partido e eu acho que nunca vou me recuperar".

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.