Jade Picon diz que decidiu 'só estudar' e que não tem analisado propostas de trabalho

(FOLHAPRESS) - Longe da TV desde a novela "Travessia" (Globo), a atriz, influenciadora e ex-BBB Jade Picon diz ter recebido algumas sondagens para novas produções, mas que decidiu não ouvir nenhuma proposta.

"Quis estudar, quis me aprofundar. Acabei de fazer um curso de imersão em atuação e quero fazer outros", afirmou ela, que nesta madrugada de segunda-feira (12) curte a folia no Camarote N1, na Sapucaí, no Rio.

Jade ainda falou sobre a possibilidade de desfilar em uma escola de samba. "Não agora [risos]. No momento, só me vejo assistindo todas as escolas, que a cada ano fazem um trabalho mais lindo ainda."

