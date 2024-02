Escolas campeãs do carnaval do Rio desfilam neste sábado

As escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro retornam, neste sábado (17), para a Marquês de Sapucaí. As seis mais bem colocadas voltam na ordem contrária a que ficaram na apuração. Os desfiles começam a partir das 22h.

A primeira a entrar será a Unidos de Vila Isabel, que resgatou um enredo antigo: “Viagem ao Templo da Criação”, que fala sobre o mal que os humanos podem causar à Terra e como as crianças podem nos salvar de um destino terrível. A sexta colocada terminou com 268,8 pontos.

A segunda será a Portela, com desfile inspirado no livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. O enredo é sobre as lutas das mães negras contra a violência que ameaça seus filhos.

O próximo a desfilar é o Salgueiro – com o enredo Hutukara, que falou sobre o povo Yanomami. A agremiação ficou em quarto lugar com 269 pontos.

A quarta a entrar será a Acadêmicos do Grande Rio, com o enredo “Nosso Destino É Ser Onça”, que abordou a mitologia tupinambá. A agremiação ficou com 269,2 pontos.

A vice-campeã Imperatriz Leopoldinense foi mais uma que levou para a Sapucaí um enredo baseado em um livro: O Testamento da Cigana Esmeralda, de Leandro Gomes de Barros, no qual a escola explorou o imaginário em torno do universo cigano.

A Viradouro, escola campeã de Niterói, apresentou enredo com o título “Arroboboi, Dangbé”. A agremiação fez 270 pontos. Foi o terceiro título da escola. O objetivo foi apresentar a força da mulher negra, com o culto africano à cobra sagrada vodum, representada por uma cobra mecânica que apareceu no desfile na comissão de frente.