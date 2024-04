Sonia Braga é uma lenda, diz atriz do terror 'A Primeira Profecia' e 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Nell Tiger Free, atriz de 24 anos que protagoniza "A Primeira Profecia", trabalhar com Sonia Braga no filme de terror que chega aos cinemas nesta semana foi um privilégio. É o que a britânica diz em entrevista por vídeo a este jornal.

"Eu fui sortuda e pude passar muito tempo com a Sonia no set e fazer muitas cenas com ela. Ela é uma lenda, e esse é um título que ela mereceu ganhar", afirma Tiger Free, conhecida como Myrcella Baratheon, filha da tirânica Cersei Lannister, em "Game of Thrones".

"A Primeira Profecia" volta às origens do clássico "A Profecia", de 1976, que acompanha os primeiros anos de vida do filho do Diabo. Na nova trama, Tiger Free interpreta uma noviça num orfanato de Roma. Lá, vive sob a rígida disciplina de freiras que claramente guardam segredos, incluindo a irmã Silva, papel de Braga.

"Sonia é uma pessoa cheia de energia. Ela é magnética e divertida, e sempre que estávamos cansados ou com sono no set, bastava ela aparecer para despertarmos", diz ainda a atriz britânica.

A personagem da brasileira faz parte de um setor radical da Igreja Católica que, alarmado com a queda no número de fiéis, decide tomar medidas drásticas para que as pessoas novamente sejam tementes a Deus. Assim, o grupo cria mulheres para gerarem o filho do Diabo, que uma vez entre nós, acredita, poderá ser manipulado em prol de seus interesses.

Sonia Braga, apesar do destaque em cena, não embarcou na campanha de divulgação de "A Primeira Profecia", e não falou com a imprensa sobre o que é provavelmente um dos projetos mais comerciais de sua carreira, mas que por enquanto vem acumulando críticas positivas da imprensa internacional.A

PRIMEIRA PROFECIA

Onde Nos cinemas

Classificação 18 anos

Elenco Nell Tiger Free, Sonia Braga e Bill Nigh

Produção Estados Unidos, Itália, Reino Unido, 2024

Direção Arkasha Stevenson