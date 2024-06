'Divertida Mente 2' tem a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos até agora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Divertida Mente 2" passou "Duna: Parte Dois" e se tornou a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos até agora.

Apenas oito dias após o seu lançamento, o filme de animação da Pixar arrecadou US$ 285 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão. Por outro lado, o longa de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve arrecadou US$ 282 milhões desde que foi lançado, no começo do ano.

Além disso, segundo o site Variety, "Divertida Mente 2" pode ter o segundo fim de semana mais rentável de todos os tempos para um filme de animação. Atualmente, esse recorde pertence ao filme "Super Mario Bros. o filme", que arrecadou US$ 92,3 milhões em seu segundo fim de semana.

No exterior, o filme da Pixar também tem se mostrado rentável, arrecadando mundialmente US$ 545 milhões.

Na trama, Riley chega à puberdade e desenvolve não só ansiedade, mas também vergonha, inveja e tédio, emoções que oprimem as que já existiam no primeiro filme, mudando a personalidade da menina –Riley perde a autoconfiança, o que a leva a atropelar seus princípios no desespero de entrar para o time de hóquei de seus sonhos.