'Sou apaixonado pela Pitel', diz Gil do Vigor

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gil do Vigor já tem torcida declarada no BBB 24. O participante da 21ª edição do reality se disse fã de Giovanna Pitel.

"Sou apaixonado pela Pitel, é uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira, mas torço para todos. Minha torcida é para o Big Brother, acho que é um programa que tem muito vigor no entretenimento e também tem um papel social", disse Gil à reportagem. "Se tiver que escolher um, escolho a Pitel, mas acho que todos merecem", completa.

Sobre os casos de racismo que perpassam quase todas as edições do reality, Gil avalia que é de responsabilidade do programa trazer as discussões para o Brasil.

"O BBB tem esse papel de trazer para a sociedade um debate. O esperado é que esse debate não pare nas redes sociais, que seja aplicado à nossa vida no dia a dia", avalia.

"Às vezes observamos situações que a gente pode estar reproduzindo sem perceber. Na TV tudo é aumentado, existe uma lente de aumento. É importante que a gente consiga observar e pensar: 'caramba, será que eu também faço isso e não percebo?' É um exercício bom como sociedade para que possamos nos policiar, enxergar e detectar esses erros e melhorar como pessoas", diz Gil, que está se dedicando à vida acadêmica mas não negaria uma volta à casa mais vigiada do Brasil.

"Com certeza voltaria, é um programa que eu amo, que tem alcance na sociedade. É só chamar que eu tô lá", disse no primeiro dia do Lollapalooza 24.

